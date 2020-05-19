Slow delayed 338 tenders to fund coronavirus benefits

0
3


TurkeyShorten URL

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104177/18/1041771840_0:0:2200:1238_1200x675_80_0_0_8bd0f1c91dc8cb640c05c4536bf6a160.jpg

Sputnik Turkey

https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005191042071414-yavas-koronavirus-yardimlarina-kaynak-yaratmak-icin-338-ihaleyi-erteledi/

Ankara Metropolitan Mayor Mansur Yavaş postponed 338 tenders to meet the economic needs arising from the coronavirus outbreak in the city.



Source link
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005191042071414-yavas-koronavirus-yardimlarina-kaynak-yaratmak-icin-338-ihaleyi-erteledi/

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here