Slow delayed 338 tenders to fund coronavirus benefits

TurkeyShorten URL
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104177/18/1041771840_0:0:2200:1238_1200x675_80_0_0_8bd0f1c91dc8cb640c05c4536bf6a160.jpg
Sputnik Turkey
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005191042071414-yavas-koronavirus-yardimlarina-kaynak-yaratmak-icin-338-ihaleyi-erteledi/
Ankara Metropolitan Mayor Mansur Yavaş postponed 338 tenders to meet the economic needs arising from the coronavirus outbreak in the city.
Source link
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005191042071414-yavas-koronavirus-yardimlarina-kaynak-yaratmak-icin-338-ihaleyi-erteledi/