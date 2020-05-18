“Two-hour comparison between the team and Lotito”

0
6


There Lazio is preparing for the eventual resumption of the league, nothing can be left to chance. President Lotito knows this well, who has never overlooked any aspect during the season. As reported by Sportmediaset, today the biancoceleste patron, in the late afternoon, had a two-hour conversation with the team, he kept the players in contact to reassure them about the restart of the championship, hoping that the story can be unlocked as soon as possible. Lotito’s presence was never missing, he always paid close attention to the dynamics of the dressing room. His contribution will not be missing now, in this delicate moment: Lazio will face the recovery in the best way.

<

script>

        var banner = {"120x600":[{"idbanner":"63","width":120,"height":600,"crop":"1","async":"0","uri":"","embed":"PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vcmNtLWV1LmFtYXpvbi1hZHN5c3RlbS5jb20vZS9jbT9vPTI5JnA9MjkmbD11cjEmY2F0ZWdvcnk9cHJpbWVfdmlkZW8mYmFubmVyPTFCSDhDOEpTSFhBRFNOM0FFQ0cyJmY9aWZyJmxpbmtJRD04ZjZhZGJjNzA5MDMzYjQ4OTBjNzg5ZmIwMDM1Y2I5OSZ0PWxhbGF6aW9zaWFtb24tMjEmdHJhY2tpbmdfaWQ9bGFsYXppb3NpYW1vbi0yMSIgd2lkdGg9IjEyMCIgaGVpZ2h0PSI2MDAiIHNjcm9sbGluZz0ibm8iIGJvcmRlcj0iMCIgbWFyZ2lud2lkdGg9IjAiIHN0eWxlPSJib3JkZXI6bm9uZTsiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIj48L2lmcmFtZT4=","img1":"","partenza":1392027780,"scadenza":-62169987600,"pagine":""}]"300x250_side_1"[{"idbanner":"77","width":300,"height":250,"crop":"1","async":"0","uri":"","embed":"PCEtLSBQdWJseSBUb3AgUmlnaHQgLS0+DQo8c2NyaXB0IHR5cGU9InRleHQvamF2YXNjcmlwdCI+PCEtLS8vPCFbQ0RBVEFbDQoJdmFyIG0zX3UgPSAobG9jYXRpb24ucHJvdG9jb2w9PSdodHRwczonPydodHRwczovL3NlcnZlZGJ5LnB1Ymx5Lm5ldC9hanMucGhwJzonaHR0cDovL3NlcnZlZGJ5LnB1Ymx5Lm5ldC9hanMucGhwJyk7DQoJdmFyIG0zX3IgPSBNYXRoLmZsb29yKE1hdGgucmFuZG9tKCkqOTk5OTk5OTk5OTkpOw0KCWlmICghZG9jdW1lbnQuTUFYX3VzZWQpIGRvY3VtZW50Lk1BWF91c2VkID0gJywnOw0KCWRvY3VtZW50LndyaXRlICgiPHNjciIgKyAiaXB0IHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNjcmlwdCcgc3JjPSciICsgbTNfdSk7DQoJZG9jdW1lbnQud3JpdGUgKCI/em9uZWlkPTk0MTQiKTsNCglkb2N1bWVudC53cml0ZSAoJyZhbXA7Y2I9JyArIG0zX3IpOw0KCWlmIChkb2N1bWVudC5NQVhfdXNlZCAhPSAnLCcpIGRvY3VtZW50LndyaXRlICgiJmFtcDtleGNsdWRlPSIgKyBkb2N1bWVudC5NQVhfdXNlZCk7DQoJZG9jdW1lbnQud3JpdGUgKGRvY3VtZW50LmNoYXJzZXQgPyAnJmFtcDtjaGFyc2V0PScrZG9jdW1lbnQuY2hhcnNldCA6IChkb2N1bWVudC5jaGFyYWN0ZXJTZXQgPyAnJmFtcDtjaGFyc2V0PScgKyBkb2N1bWVudC5jaGFyYWN0ZXJTZXQgOiAnJykpOw0KCWRvY3VtZW50LndyaXRlICgiJmFtcDtsb2M9IiArIGVzY2FwZSh3aW5kb3cubG9jYXRpb24pKTsNCglpZiAoZG9jdW1lbnQucmVmZXJyZXIpIGRvY3VtZW50LndyaXRlICgiJmFtcDtyZWZlcmVyPSIgKyBlc2NhcGUoZG9jdW1lbnQucmVmZXJyZXIpKTsNCglpZiAoZG9jdW1lbnQuY29udGV4dCkgZG9jdW1lbnQud3JpdGUgKCImY29udGV4dD0iICsgZXNjYXBlKGRvY3VtZW50LmNvbnRleHQpKTsNCglpZiAoZG9jdW1lbnQubW1tX2ZvKSBkb2N1bWVudC53cml0ZSAoIiZhbXA7bW1tX2ZvPTEiKTsNCglkb2N1bWVudC53cml0ZSAoIic+PFwvc2NyIiArICJpcHQ+Iik7DQovL11dPi0tPjwvc2NyaXB0Pg==","img1":"","partenza":-62169987600,"scadenza":-62169987600,"pagine":""}], "728x90"[{"idbanner":"78","width":728,"height":90,"crop":"1","async":"0","uri":"","embed":"PCEtLSBQdWJseSBMZWFkYm9hcmQgLS0+DQo8c2NyaXB0IHR5cGU9InRleHQvamF2YXNjcmlwdCI+PCEtLS8vPCFbQ0RBVEFbDQoJdmFyIG0zX3UgPSAobG9jYXRpb24ucHJvdG9jb2w9PSdodHRwczonPydodHRwczovL3NlcnZlZGJ5LnB1Ymx5Lm5ldC9hanMucGhwJzonaHR0cDovL3NlcnZlZGJ5LnB1Ymx5Lm5ldC9hanMucGhwJyk7DQoJdmFyIG0zX3IgPSBNYXRoLmZsb29yKE1hdGgucmFuZG9tKCkqOTk5OTk5OTk5OTkpOw0KCWlmICghZG9jdW1lbnQuTUFYX3VzZWQpIGRvY3VtZW50Lk1BWF91c2VkID0gJywnOw0KCWRvY3VtZW50LndyaXRlICgiPHNjciIgKyAiaXB0IHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNjcmlwdCcgc3JjPSciICsgbTNfdSk7DQoJZG9jdW1lbnQud3JpdGUgKCI/em9uZWlkPTE1NDM3Iik7DQoJZG9jdW1lbnQud3JpdGUgKCcmYW1wO2NiPScgKyBtM19yKTsNCglpZiAoZG9jdW1lbnQuTUFYX3VzZWQgIT0gJywnKSBkb2N1bWVudC53cml0ZSAoIiZhbXA7ZXhjbHVkZT0iICsgZG9jdW1lbnQuTUFYX3VzZWQpOw0KCWRvY3VtZW50LndyaXRlIChkb2N1bWVudC5jaGFyc2V0ID8gJyZhbXA7Y2hhcnNldD0nK2RvY3VtZW50LmNoYXJzZXQgOiAoZG9jdW1lbnQuY2hhcmFjdGVyU2V0ID8gJyZhbXA7Y2hhcnNldD0nICsgZG9jdW1lbnQuY2hhcmFjdGVyU2V0IDogJycpKTsNCglkb2N1bWVudC53cml0ZSAoIiZhbXA7bG9jPSIgKyBlc2NhcGUod2luZG93LmxvY2F0aW9uKSk7DQoJaWYgKGRvY3VtZW50LnJlZmVycmVyKSBkb2N1bWVudC53cml0ZSAoIiZhbXA7cmVmZXJlcj0iICsgZXNjYXBlKGRvY3VtZW50LnJlZmVycmVyKSk7DQoJaWYgKGRvY3VtZW50LmNvbnRleHQpIGRvY3VtZW50LndyaXRlICgiJmNvbnRleHQ9IiArIGVzY2FwZShkb2N1bWVudC5jb250ZXh0KSk7DQoJaWYgKGRvY3VtZW50Lm1tbV9mbykgZG9jdW1lbnQud3JpdGUgKCImYW1wO21tbV9mbz0xIik7DQoJZG9jdW1lbnQud3JpdGUgKCInPjxcL3NjciIgKyAiaXB0PiIpOw0KLy9dXT4tLT48L3NjcmlwdD4=","img1":"","partenza":-62169987600,"scadenza":-62169987600,"pagine":""}]"0x0_video_oop"[{"idbanner":"81","width":0,"height":0,"crop":"1","async":"0","uri":"","embed":"PCEtLSBQbGF5ZXIgUGVyZm9ybSAtLT4NCjxzY3JpcHQgc3JjPSIvL3BsYXllci5kYXpuc2VydmljZXMuY29tL3BsYXllci5qcyM2YTU3OTliMDQ2ZTEyNGY2MzkzNGQ2ODMwZS40OGxsYTJxdmdyaGYxcmkzb3dyZHpxenVzIiBhc3luYz48L3NjcmlwdD4=","img1":"","partenza":-62169987600,"scadenza":-62169987600,"pagine":""}]"300x250_2"[{"idbanner":"79","width":300,"height":250,"crop":"1","async":"0","uri":"","embed":"PCEtLSBQdWJseSBNaWRkbGUgUmlnaHQgLS0+DQo8c2NyaXB0IHR5cGU9InRleHQvamF2YXNjcmlwdCI+PCEtLS8vPCFbQ0RBVEFbDQoJdmFyIG0zX3UgPSAobG9jYXRpb24ucHJvdG9jb2w9PSdodHRwczonPydodHRwczovL3NlcnZlZGJ5LnB1Ymx5Lm5ldC9hanMucGhwJzonaHR0cDovL3NlcnZlZGJ5LnB1Ymx5Lm5ldC9hanMucGhwJyk7DQoJdmFyIG0zX3IgPSBNYXRoLmZsb29yKE1hdGgucmFuZG9tKCkqOTk5OTk5OTk5OTkpOw0KCWlmICghZG9jdW1lbnQuTUFYX3VzZWQpIGRvY3VtZW50Lk1BWF91c2VkID0gJywnOw0KCWRvY3VtZW50LndyaXRlICgiPHNjciIgKyAiaXB0IHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNjcmlwdCcgc3JjPSciICsgbTNfdSk7DQoJZG9jdW1lbnQud3JpdGUgKCI/em9uZWlkPTE2MTI2Iik7DQoJZG9jdW1lbnQud3JpdGUgKCcmYW1wO2NiPScgKyBtM19yKTsNCglpZiAoZG9jdW1lbnQuTUFYX3VzZWQgIT0gJywnKSBkb2N1bWVudC53cml0ZSAoIiZhbXA7ZXhjbHVkZT0iICsgZG9jdW1lbnQuTUFYX3VzZWQpOw0KCWRvY3VtZW50LndyaXRlIChkb2N1bWVudC5jaGFyc2V0ID8gJyZhbXA7Y2hhcnNldD0nK2RvY3VtZW50LmNoYXJzZXQgOiAoZG9jdW1lbnQuY2hhcmFjdGVyU2V0ID8gJyZhbXA7Y2hhcnNldD0nICsgZG9jdW1lbnQuY2hhcmFjdGVyU2V0IDogJycpKTsNCglkb2N1bWVudC53cml0ZSAoIiZhbXA7bG9jPSIgKyBlc2NhcGUod2luZG93LmxvY2F0aW9uKSk7DQoJaWYgKGRvY3VtZW50LnJlZmVycmVyKSBkb2N1bWVudC53cml0ZSAoIiZhbXA7cmVmZXJlcj0iICsgZXNjYXBlKGRvY3VtZW50LnJlZmVycmVyKSk7DQoJaWYgKGRvY3VtZW50LmNvbnRleHQpIGRvY3VtZW50LndyaXRlICgiJmNvbnRleHQ9IiArIGVzY2FwZShkb2N1bWVudC5jb250ZXh0KSk7DQoJaWYgKGRvY3VtZW50Lm1tbV9mbykgZG9jdW1lbnQud3JpdGUgKCImYW1wO21tbV9mbz0xIik7DQoJZG9jdW1lbnQud3JpdGUgKCInPjxcL3NjciIgKyAiaXB0PiIpOw0KLy9dXT4tLT48L3NjcmlwdD4=","img1":"","partenza":-62169987600,"scadenza":-62169987600,"pagine":""}]"970x250":[{"idbanner":"80","width":970,"height":250,"crop":"1","async":"0","uri":"","embed":"PCEtLSBQdWJseSBNYXN0aGVhZCAtLT4NCjxzY3JpcHQgdHlwZT0idGV4dC9qYXZhc2NyaXB0Ij48IS0tLy88IVtDREFUQVsNCgl2YXIgbTNfdSA9IChsb2NhdGlvbi5wcm90b2NvbD09J2h0dHBzOic/J2h0dHBzOi8vc2VydmVkYnkucHVibHkubmV0L2Fqcy5waHAnOidodHRwOi8vc2VydmVkYnkucHVibHkubmV0L2Fqcy5waHAnKTsNCgl2YXIgbTNfciA9IE1hdGguZmxvb3IoTWF0aC5yYW5kb20oKSo5OTk5OTk5OTk5OSk7DQoJaWYgKCFkb2N1bWVudC5NQVhfdXNlZCkgZG9jdW1lbnQuTUFYX3VzZWQgPSAnLCc7DQoJZG9jdW1lbnQud3JpdGUgKCI8c2NyIiArICJpcHQgdHlwZT0ndGV4dC9qYXZhc2NyaXB0JyBzcmM9JyIgKyBtM191KTsNCglkb2N1bWVudC53cml0ZSAoIj96b25laWQ9OTQxMyIpOw0KCWRvY3VtZW50LndyaXRlICgnJmFtcDtjYj0nICsgbTNfcik7DQoJaWYgKGRvY3VtZW50Lk1BWF91c2VkICE9ICcsJykgZG9jdW1lbnQud3JpdGUgKCImYW1wO2V4Y2x1ZGU9IiArIGRvY3VtZW50Lk1BWF91c2VkKTsNCglkb2N1bWVudC53cml0ZSAoZG9jdW1lbnQuY2hhcnNldCA/ICcmYW1wO2NoYXJzZXQ9Jytkb2N1bWVudC5jaGFyc2V0IDogKGRvY3VtZW50LmNoYXJhY3RlclNldCA/ICcmYW1wO2NoYXJzZXQ9JyArIGRvY3VtZW50LmNoYXJhY3RlclNldCA6ICcnKSk7DQoJZG9jdW1lbnQud3JpdGUgKCImYW1wO2xvYz0iICsgZXNjYXBlKHdpbmRvdy5sb2NhdGlvbikpOw0KCWlmIChkb2N1bWVudC5yZWZlcnJlcikgZG9jdW1lbnQud3JpdGUgKCImYW1wO3JlZmVyZXI9IiArIGVzY2FwZShkb2N1bWVudC5yZWZlcnJlcikpOw0KCWlmIChkb2N1bWVudC5jb250ZXh0KSBkb2N1bWVudC53cml0ZSAoIiZjb250ZXh0PSIgKyBlc2NhcGUoZG9jdW1lbnQuY29udGV4dCkpOw0KCWlmIChkb2N1bWVudC5tbW1fZm8pIGRvY3VtZW50LndyaXRlICgiJmFtcDttbW1fZm89MSIpOw0KCWRvY3VtZW50LndyaXRlICgiJz48XC9zY3IiICsgImlwdD4iKTsNCi8vXV0+LS0+PC9zY3JpcHQ+","img1":"","partenza":-62169987600,"scadenza":-62169987600,"pagine":""}]};

var now = Math.round (new Date (). getTime () / 1000);
var bannerok = new Object ();
for (var area in banner)
{
bannerok[zona] = new Array ();
for (i = 0; i < banner[zona].length; i++)
{
var ok = 1;
if (banner[zona][i][‘scadenza’]>0 && banner[zona][i][‘scadenza’]<=now) ok = 0;
if (banner[zona][i][‘partenza’]!=0 && banner[zona][i][‘partenza’]>now) ok = 0;
if (typeof action! == ‘undefined’ && action! == null) {
if (banner[zona][i][‘pagine’] == ‘! index’ && action == ‘index’) ok = 0;
else if (banner[zona][i][‘pagine’] == ‘index’ && action! = ‘index’) ok = 0;
}

if (ok == 1) bannerok[zona].push (banner[zona][i]);
}

bannerok[zona].sort (function () {return 0.5 – Math.random ()});
}
banner = bannerok;
var banner_url = ‘https://net-storage.tccstatic.com’;
var banner_path = ‘/storage/lalaziosiamonoi.it/banner/’
function asyncLoad ()
{
if (action == ‘read’ && TCCCookieConsent) {
var scripts = [
“https://connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1”,
];
(function (array) {
for (var i = 0, len = array.length; i <len; i ++) {
var elem = document.createElement (‘script’);
elem.type = ‘text / javascript’;
elem.async = true;
elem.src = array[i];
var s = document.getElementsByTagName (‘script’)[0];
s.parentNode.insertBefore (elem, s);
}
}) (Scripts);
}

setTCCCookieConsent ();
}
if (window.addEventListener) window.addEventListener (“load”, asyncLoad, false);
else if (window.attachEvent) window.attachEvent (“onload”, asyncLoad);
else window.onload = asyncLoad;

function resizeStickyContainers () {
var stickyFill = document.getElementsByClassName (‘sticky-fill’);
for (i = 0; i <stickyFill.length; ++ i) stickyFill[i].style.height = null;
for (i = 0; i <stickyFill.length; ++ i)
{
var height = stickyFill[i].parentElement.offsetHeight-stickyFill[i].offsetTop;
height = Math.max (height, stickyFill[i].offsetHeight);
stickyFill[i].style.height = height + ‘px’;
}
}
document.addEventListener (‘DOMContentLoaded’, resizeStickyContainers, false);

// layout_headjs
function utf8_decode (e) {for (var n = “”, r = 0; r <e.length; r ++) {var t = e.charCodeAt (r); t <128? n + = String.fromCharCode



Source link
https://www.lalaziosiamonoi.it/primo-piano/lazio-sportmediaset-confronto-di-due-ore-tra-la-squadra-e-lotito-123436

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here