“Two-hour comparison between the team and Lotito”

There Lazio is preparing for the eventual resumption of the league, nothing can be left to chance. President Lotito knows this well, who has never overlooked any aspect during the season. As reported by Sportmediaset, today the biancoceleste patron, in the late afternoon, had a two-hour conversation with the team, he kept the players in contact to reassure them about the restart of the championship, hoping that the story can be unlocked as soon as possible. Lotito’s presence was never missing, he always paid close attention to the dynamics of the dressing room. His contribution will not be missing now, in this delicate moment: Lazio will face the recovery in the best way.

