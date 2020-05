Breaking News Cesare Battisti remains in prison, rejected the request for house arrest 3



The defenders had submitted to the Court overseeing the request to be able to benefit from the alternative measures the pre-trial detention in prison for the fear of the Baptists to be plagued by Covid-19. According to lawyers Baptists would suffer from various diseases. "A year and a half is the only in isolation, high security, in Oristano and then don't see relatives", she explained in addition, the lawyer Davide Steccanella

The REQUEST from THE prison of oristano

all confirmed

justice for the victims

LIFE IMPRISONMENT WITHOUT BENEFITS